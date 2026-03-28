ಪಾರಂಪರಿಕ ನಡಿಗೆ: ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾಲಿಕೆ, 'ಇನ್ಟ್ಯಾಕ್' ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಪಾರಂಪರಿಕ ನಡಿಗೆ'ಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. 

ಇದೇ ವೇಳೆ 'ದಿ ಸಿವಿಕ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು. 

ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಾರಂಪರಿಕ ನಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು. 

'ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಮಾನು ಗೋಪುರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಲಲಿತಮಹಲ್ನ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಬುಲೇವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಮಾನು ಗೋಪುರ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಟೆಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಉಳಿದಿವೆ. ಅದನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಗರದಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿವಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುನಾದ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು. 

ಎಇಇ ಕೆ.ಎಸ್.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಾ, ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮೈತ್ರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಂಜುಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.