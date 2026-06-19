ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಿಂದಿ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

<p>ಮೈಸೂರು: ಭಾರತೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಇಟಿ) ಜೋಧ್ಪುರದ ಅಭಿನಯ ಗುರುಕುಲ್ ತಂಡದ ಎರಡು ಹಿಂದಿ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಜೆಎಲ್ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಾರ್ಡ್ವಿಕ್ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 20ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ‘ಆಲ್ಬಮ್’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಘುನಂದನ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರ ಕೃತಿ ಆಧರಿಸಿದ, ಅರು ಸ್ವಾತಿ ವ್ಯಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾಟಕವಿದು.</p>.<p>ಜೂನ್ 21ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ‘ಸಂಕ್ರಮಣ’ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದಿವಂಗತ ಕಮ್ತಾನಾಥ್ ಅವರ ಕೃತಿ ಆಧರಿಸಿದ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಅರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಿ ವ್ಯಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 96868 92255 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಚೆಲುವರಾಜ್ ಎಚ್.ಆರ್. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-39-536062775</p>