ಮೈಸೂರು: ‘ಹಿರೇಕೆರೆ’ಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು

ಮೈಸೂರು: 'ನಾನು ಬೆಟ್ಟದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಚಾಚಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ದೇವಿಕೆರೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡುವ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇರಲಿ! ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರ ಒಡಲಿಗೂ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ನೀರನ್ನೇ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಬಂದವರು ನೀರು ಕುಡಿದು ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೇ ನೆನಪಾಗಿದೆ'.

–ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ 'ಹಿರೇಕೆರೆ'ಯ ಆರ್ತನಾದವಿದು.

ಬೆಟ್ಟದ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದವರಿಗೆ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಮೂಲ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ಭಕ್ತರು, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸಿದ್ದ ಕೆರೆಯಿದು. ಇದೀಗ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯದಷ್ಟು ಕಡು ಹಳದಿ– ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ.

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಬೆಟ್ಟದ ಸರ್ವೆ ನಂ 23ರಲ್ಲಿ 3.02 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 3.7 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ಜೆ.ಕೆ.ಟೈರ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ'ಯು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯಡಿ ಕೆರೆಯನ್ನು 2023–25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತ್ತು.

'ಮೈರಾಡ' ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೆರೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ, ಸಿಮೆಂಟಿನ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆಯು ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ, ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಓಡಾಡಲು ಆಗದು. ಚರಂಡಿ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು: ಗೋಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬುಲ್ಡೋಜರ್, ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ನಾಶ: 'ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಮ್ಮದೇ ಜಾಗವಿದೆಂದು ಜನರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಐದಾರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬ್ಜ ಮಾಡಿ, ಜೆಸಿಬಿ, ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಟ್ಟಸಗೊಳಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ತಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.

ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ: ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್, ಬಾಟಲ್ಗಳು ಮಳೆಯಾದಾಗ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ದಾಸೋಹ ಭವನ, ವಸತಿ ಗೃಹ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಹಿರೇಕೆರೆ ಸ