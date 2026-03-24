ಹಿರಿಯೂರು ಪಿಎಸಿಸಿ; ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಂ.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಂ.ಗಿರಿಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸೋಮವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಿ.ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಸಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್.ವೀರೇಶ್, ಸಹಜಾನಂದಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಎಚ್.ಎಂ.ಕೋಮಲ, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ಎಚ್.ಎಂ.ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ ಹಿರಿಯೂರು ನವೀನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಹಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ' ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಲಗೂಡು ಕೃಷಿಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಳವರಹುಂಡಿ ನಟರಾಜು, ಹಿರಿಯೂರು ನಾಗಪ್ಪ, ರೇಣುಕಣ್ಣ, ವೀರಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ, ಶಂಕರ, ಸೋಮ, ಚಿಕ್ಕಮಾದಪ್ಪ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್, ಮೂರ್ತಿ, ಯೋಗಿ, ಬರ್ಜೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ, ನಿಲಸೋಗೆ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ತ್ರಿಪುರ, ಚೌಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ನಂಜುಂಡ, ಶಾಂತ, ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>