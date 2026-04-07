ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಮೈಸೂರು: ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ₹8.70 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

'ಸ್ಥಳೀಯರು ಒಳಚರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ, ಬೀದಿದೀಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಜನರಿಂದ ಅಹವಾಲು: ಶಾಸಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದರು.

'ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ರಸ್ತೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ಕೆಐಎಡಿಬಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದುರಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಶಾಸಕರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ಸಂಬಂಧವೂ ಶಾಸಕರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದಲೇ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಬಿ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಇಇ ಮಧು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದಿಲೀಪ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ ಮಹದೇವು, ಸತೀಶ್, ಪಟೇಲ್ ರಾಮಣ್ಣ, ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಚನ್ನೇಗೌಡ, ಬೋರೇಗೌಡ, ಮಹೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260407-39-484707020