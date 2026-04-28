8.3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4,566 ಶಿಶು ಸಾವು

<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಚೆಲುವಾಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2018ರ ಜನವರಿಯಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,566 ಶಿಶುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>2018ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. 2023ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೇ 110 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವುದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರುವರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,026 ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 10.7ರಷ್ಟು ಮರಣ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಶು ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈಚೆಗೆ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಆರೋಪ ಪೋಷಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರತಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರಕಾರ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎನ್ಐಸಿಯು (ನವಜಾತ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ) ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎನ್ಸಿಯು (ವಿಶೇಷ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕ)ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಸವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೂತಿ ಆರೈಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೆರೆಯ ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನದಿಂದಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆಗದ ‘ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕರಣ’ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಭಾಗದ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>2018ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 600 ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ! ನಂತರದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 417ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಆಗದಿರುವುದು ಅಂಕಿ– ಅಂಶಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 11.8ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 13ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ 21ರವರೆಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಬರುವಾಗಲೇ ಗಂಭೀರ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಂಎಂಸಿಆರ್ಐ ಡೀನ್ ಡಾ.ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ‘ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿ ಶಿಶು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ವಿಷಾದನೀಯ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬರುವಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳ (ಶಿಶುಗಳ) ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜನಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 3,500ಸಾವಿರ ದಾಖಲಾತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 87ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶೇ 13ರಷ್ಟನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಈಚೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-39-812221487</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>