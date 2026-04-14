ಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ...

ಮೈಸೂರು: ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವೇ ಅಡಕತ್ತರಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೊರಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯಾದರೂ ಇದು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಉಪ ಡೀಲರ್ಗಳು, ಮಾರಾಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಹೊಸ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹2400 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೊಸತಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಹಳೇ ಖಾತೆ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್: ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್–ರೆಸ್ಟೊರಂಟ್ಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಹಳೇ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿ ನೀಡಿ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುವಂತೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತಾರು ಮನವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ವಿತರಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>'22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು 2 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದಿದ್ದೆವು. ಹಲವು ವರ್ಷ ಅಧಿಕೃತ ವಿತರಕರಿಂದ ನೇರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಠೇವಣಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ವಿತರಕರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿ ವಿತರಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಗರದ ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಮೆಸ್ ಮಾಲೀಕ ಎಂ.ಎಲ್. ಸಂತೋಷ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇವರಂತೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್, ಮೆಸ್, ಬೇಕರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಹ ಹಳೇ ಸಂಪರ್ಕ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>