ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಿ: ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ

ಮೈಸೂರು: 'ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೋವಿಡ್ ನೆನಪಿಸುವಂತಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 1,500 ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಚ್ಚಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟೌ, ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನೂ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ:

'ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ನಗರಕ್ಕೆ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 50 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಆತಿಥ್ಯ ಉದ್ಯಮವೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 13 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತರೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕು ಸಹ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಹತ್ತು ದಿನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡವರ ಪಾಡೇನು? ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಥೆ ಏನು' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರಕೋಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ನಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ನವರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರ:

'ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ದರವು ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹2 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹4ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಲು ಆಗದು. ನಾವು ಈವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದು, ದೋಸೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಬೋಂಡ–ಬಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಟೀ ಕೂಡ ನಿಂತಿದೆ' ಎಂದರು.

ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಆರ್. ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್, ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು.