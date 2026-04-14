‘ವೈದ್ಯರ ನೇಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ’

<p>ಮೈಸೂರು: ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹದೇವ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 30 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಂಚಿನಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ವರದರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ದೂರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಭಾರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಪಿ ನಾಥ್, ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸರಗೂರಿನ ಚನ್ನನಾಯಕ, ಶಿರಮಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ವಕೀಲರಾದ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜು, ಕೆ.ಪಿ. ಮಹಾಲಿಂಗ, ಹಂಚಿಪುರ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ರಂಗನಾಯಕ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಅನ್ಸರ್ ಅಹಮದ್, ಸೋಮಶೇಖರ, ಪಿಎಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್, ತುಕಾರಾಂ, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಶಿ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಶೋಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-38-2028675911</p>