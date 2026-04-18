‘ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ’

ಹುಣಸೂರು: ಅಂಗವಿಕಲರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಪರಿಕರ ವಿತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲ, ಸವಲತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 10 ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, 15 ಜನರಿಗೆ ವಾಕ್ ಶ್ರವಣ ಸಲಕರಣೆ, 10 ವೀಲ್ ಚೇರ್, 8 ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪರಿಕರ ವಿತರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ದೇವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಗವಿಕಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲದೆ 2 ದಶಕದಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಭವನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಂಗವಿಕಲರ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಇ.ಒ ಹೊಂಗಯ್ಯ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರವಣ, ತಾ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘು ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ, ಹೈರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>