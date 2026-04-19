ಖಾತೆ: ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಹುಣಸೂರು: ಕೊಳಡಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಪತ್ರವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 206 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮನೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಇದೀಗ ನೀಗಿದೆ ಎಂದರು. ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಖಾತೆ: ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವಿತರಿಸಿದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳು ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು . ಬಳಿಕ ನಗರಸಭೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 206 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಅಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರಸಭೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಮಾನಸ, ಮಂಡಳಿ ಎಇಇ ನುಸ್ರತ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘು ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ,ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ರಾಣಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>