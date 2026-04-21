ಅರಸು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

<p>ಹುಣಸೂರು: ‘ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಹುಣಸೂರು ಜನತೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಿ.ಎಂ ಆಗಿರುವೆ. ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ₹ 1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕನಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘2013–18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಜಗಜೀವನ್ರಾಮ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಗಳ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಡವರಿಗೆ ಊಟ– ಉಪಾಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೂ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಬಡವರು ಸೇರಿದಂರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ– ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 52 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆ ಕನಕದಾಸರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಕನಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವ ಬದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿ, ಚರ್ಚೆ ಸಂವಾದಗಳು ನಡೆಯಲಿ’ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಾಸಕ ಡಿ.ರವಿಶಂಕರ್, ರಾಜ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಷ್ಪಾ ಅಮರನಾಥ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕೋಟೆ ಶಿವಪ್ಪ, ಡಿ.ಕೆ.ಕುನ್ನೇಗೌಡ, ಜಯರಾಂ, ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಲಿಂಗು, ಎಚ್.ಪಿ.ಅಮರನಾಥ್, ರವಿಪ್ರಸನ್ನ, ರಾಘು ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ, ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ ಮಹದೇವ್, ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜು ಶಿವರಾಜೇಗೌಡ, ಅಜ್ಗರ್ ಪಾಶಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-38-1426581523</p>