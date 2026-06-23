ಹುಣಸೂರು ಹನಗೋಡು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಂದು

<p>ಹುಣಸೂರು: ಹನಗೋಡು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ಹವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೆಸ್ಕ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಹನಗೋಡು, ಕೊಳವಿಗೆ, ಹೆಗ್ಗಂದೂರು, ಕಿರಂಗೂರು, ಮಾದಹಳ್ಳಿ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜೂರು, ಮುದುಗನೂರು, ಕಾಮಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಉಡುವೆ ಪುರ,ದಾಸನಪುರ, ಹಿಂಡು ಗೂಡ್ಲು, ಕೋಣನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ, ಗೌಡಿಕೆರೆ, ಬಿಲ್ಲೇನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕಡೆಮನುಗನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಹರೀನಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಆರ್.ಕಾವಲು, ಕರ್ಣಕುಪ್ಪೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ತಟ್ಟೆಕರೆ, ಭರತವಾಡಿ, ನಾಗಾಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾಡಿ ಭಾಗ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-38-1884710216</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>