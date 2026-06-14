ಯುವಕ–ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಬೈಕ್‌ ದರೋಡೆ ಆರೋಪ: ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನ

<p>ಹುಣಸೂರು: ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ– ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಬೈಕ್ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವೀಲ್ ವಾಸಿಂ ಮತ್ತು ಶೋಯಿಬ್ , ಅಜರ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ₹ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಳವಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ವಿವರ: ಮೈಸೂರು ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಅಸ್ಲಾಂ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಶುಕ್ರವಾರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಗಾಯಾಳು ಅಸ್ಲಾಂ ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-38-747655143</p>