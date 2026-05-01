ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಪತ್ನಿ ಕೊಂದ ಪತಿ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೇಕೆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯೇ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಹಳೆ ಕೆಸರೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಪುಷ್ಪಾ (24) ಮೃತರು. ಪತಿ ಮಹೇಶ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ ಸಮೀಪದ ಅಮೃತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಪುಷ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೂಲದ ಮಹೇಶ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಹಳೇ ಕೆಸರೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಪುಷ್ಪಾ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳಿಗೆಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಿತ್ಯವೂ ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಿರಿಯರು ರಾಜಿ– ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನರಸಿಂಹರಾಜ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-39-853737527</p>