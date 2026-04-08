ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿ ಫಲಶ್ರುತಿ: ಮೈಸೂರಿನ ಹೈದರಾಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದವು ಗಿಡಗಳು

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ನಜರ್ಬಾದ್ನ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿನ ಹೈದರಾಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಜಕದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಡಿದು ಹಾಕಿ, ಹೊಸದಾಗಿ 'ಹೆದ್ದಾರಿ'ಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆಗ್ರಹದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಏ.5ರಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.

ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ವಿಭಜಕದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಅವುಗಳಿಗೆ 'ಟ್ರೇಗಾರ್ಡ್' ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.