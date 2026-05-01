ಮೈಸೂರು–ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್, ಶಾಸಕ ಜಿಟಿಡಿ ಚಾಲನೆ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು. ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಉಷಾಕುಮಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.10ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 2.20ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ.