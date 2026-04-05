ಮರ ಹನನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಸಿ!

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ನಜರ್ಬಾದ್ನ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿನ ಹೈದರಾಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ ಮಾಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ‘ಹೆದ್ದಾರಿ’ಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಸಾಕು, ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ದಿನ ಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೋರಿದ ತರಾತುರಿ, ಆತುರ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ‘ಬಲಿ’ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಒತ್ತಾಯವೇನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ (2025ರ ಏ.12ರಂದು) ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮರಗಳು ಕತ್ತಲು ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿಸ್ತರಣೆ: 10 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಈಗ 30 ಮೀಟರ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ₹ 4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ)ದ ಅನುದಾನದ ಮೂಲಕ</p>.<p>ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ (360 ಮೀಟರ್) ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಗೆ, ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಯಲಾದಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ ಸಮೀಪದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ನಿಂದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ: ‘ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಲಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕೆಪಿಎ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ತೀವ್ರ ಎತ್ತರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಆಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಎದುರು ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಸಿಗಳನ್ನೂ ನೆಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-39-304967251</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>