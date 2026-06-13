ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆ: ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶೀಲಾ ಎಫ್. ಇರಾನಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ‘ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ಸ್’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಪೀಟರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮೂಹ ಗೀತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿರಾಜ್ ಟಿ. ಇರಾನಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜೇ ಅರಸ್, ಖಜಾಂಚಿ ಎಬ್ಬಿ ಈಪನ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಯಾನ್ ಎಫ್.ಇರಾನಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಿಷಾ ಮನಿಗಂಡನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-39-200212708</p>