<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿಯ ಮಾರ ರೆಸ್ಟೋ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 10 ಮಂದಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಡಾಬಾ, ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಲನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹೋಟೆಲ್, ಕೇರಳಾಪುರ ಹೋಟೆಲ್, ದೇವೇಗೌಡ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಗಣೇಶ ವೈನ್ಸ್ ಪಕ್ಕದ ಕಬಾಬ್ ಕಾರ್ನರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಕೆಆರ್ ಮಿಲ್ ಬಳಿಯ ನಿಸರ್ಗ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ ಬಳಿಯ ನ್ಯೂ ರೋಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್.</p>.<p>ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಳಿಯ ಜೆ.ಕೆ.ಗಾರ್ಡನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಡಾಬಾ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಬಳಿಯ ಎಸ್ಬಿಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸಹುಂಡಿ ಬಳಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಡಾಬಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗ, ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 28 ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-39-1038116740</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>