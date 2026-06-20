ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 13 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಬಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ಮೈಸೂರು: ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಡಾಬಾ, ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಮದ್ಯ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 13 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ, ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಜಿ.ವಿವೇಕ್ ಹಾಗೂ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಲ್.ಬಿ.ವಿಕ್ರಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 4 ತಂಡ ರಚಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಅಂಬಾರಿ ಡಾಬಾ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಾಬಾ, ಕೆಸರೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೈನ್ಸ್ ಪಕ್ಕದ ಕಬಾಬ್ ಸೆಂಟರ್, ಬೆಲವತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫುಡ್ಬೇಸ್ ಡಾಬಾ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ವೈಷ್ಣವಿ ವೈನ್ಸ್ ಪಕ್ಕದ ಕಬಾಬ್ ಸೆಂಟರ್, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪುರದ ಸಾರಥಿ ಡಾಬಾ, ಕೆ.ಆರ್. ಮಿಲ್ ಬಳಿಯ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಡಾಬಾ.</p>.<p>ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಖಧಾರೆ ಡಾಬಾ, ಕಬಾನ ಗಾರ್ಡನ್, ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಡಾಬಾ, ಮೇಘಲ್ ಲೀಫ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ 15 (ಎ) (ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ಅವಕಾಶ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-39-732074812</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>