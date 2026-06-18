ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಡೆಗೆ ಮುಖಂಡರ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು’ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ದಲಿತರು ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಮಫಲಕಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಯುವಕರು ಗಾಂಜಾ ಮೊದಲಾದ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆ– ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಪುಂಡರು ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ದಲಿತರ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮೈಸೂರು– ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೆಂಚಲಗೂಡು ಗೇಟ್, ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ, ಜಯಪುರ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್, ಗುಜ್ಜೇಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ– ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಲೆಗಳ ಬಳಿ ನಿಂತು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಧನಗಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ‘ಇದೇ 19ರಂದು ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೊಸಕೋಟೆ ದೇವರಾಜು, ಯಡಕೊಳ ಮಂಜು, ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ಸಿ.ರವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಮಫಲಕ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖಂಡರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ವರುಣ ಪಿಎಸ್ಐ ಸದಾಶಿವ ತಿಪಾರೆಡ್ಡಿ, ಜಯಪುರ ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯತ್ತಿನ ಮನಿ, ಇಲವಾಲ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂತೋಷ್ ಬೇದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-39-1387657241</p>