ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ: ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಮೈಸೂರು: ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟಡ್ ಅಕೌಂಟಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈಸೂರು ಶಾಖೆಯು ಏ. 16ರಿಂದ ಮೇ 9 ರವರೆಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11 ದಿನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 44 ಗಂಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿದೆ. 22 ಖ್ಯಾತ ಚಾರ್ಟಡ್ ಅಕೌಂಟಂಟ್ಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಎಲ್ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರಗಳಂದು ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಚಾರ್ಟಡ್ ಅಕೌಂಟಂಟ್ಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಇತರೆ ಹಣಕಾಸು ವೃತ್ತಿಪರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂ: 0821–2598000 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ರಾಜೇಶ್, ಬಿ.ಆರ್. ಶರತ್ಚಂದ್ರ, ಆರ್.ಎಂ. ಕಾಂಚನಾ, ಎಸ್. ಭಾರ್ಗವ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-39-193400216</p>