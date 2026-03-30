ಸೇನೆ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಯುವಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ

<p><em>ಫ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</em></p>.<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಸೇನೆ ಸೇರುವುದುದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಯುವಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಅಹಮದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ವಿಡಿಒ) ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಸಾಧಕರ ಸಂಭ್ರಮ’ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರಾಗಬೇಕು. ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಸೇನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಎನ್ಇಟಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಭವಿಷ್ಯ ಇರುವಂತೆ, ಸೇನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಸೇನೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹಾಡು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೇನೆ ಸೇರುವ ಮನಸ್ಸು ಮೂಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಮಾಲಿನಿರಾವ್, ಕೃಷಿಕ ಬಿ.ರಾಧಕೃಷ್ಣ, ಕೆಆರ್ಎಸ್ನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿ.ಜಯಂತ್, ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಎಂ.ಬಿಂದಿ, ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ಗಿರೀಶ್ ಭದ್ರಗೊಂಡ, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಟಿ.ಆರ್.ಜಯರಾಮು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಡಿಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಆರ್.ಶಿವರಾಮು, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಎನ್.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ವಿದುಷಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿವೃತ್ತ ಮೇಜರ್ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ಕುಮಾರ್, ಎನ್ಸಿಸಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ವೈ.ಕೆ.ಸಂಜೀವ್, ಆರ್.ಲೋಕೇಶ್ವರಿ, ಸೂರ್ಯಕೀರ್ತ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-39-1087837841</p>