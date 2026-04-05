ಬಿಎಐ: ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ

ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಎಂಬಿಸಿಟಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳ ಸಂಘದ ಮೈಸೂರು ಘಟಕದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಎಸ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್, 'ದೇಶ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಹೊಸ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರಭಾಕರ ರಾವ್ (ಚೇರ್ಮನ್), ಸಿ.ಡಿ.ಕೃಷ್ಣ (ಚುನಾಯಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಎಂ.ಡಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಲ್ (ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಜಿ.ಅಶೋಕ್ (ಗೌರವ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಎಸ್. ಶಶಿರಾಜ್ (ಗೌರವ ಖಜಾಂಚಿ), ನಿರ್ಗಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್, ಕೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್, ಎನ್.ಎಸ್. ಮುರಳೀಧರ (ಜಿಸಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು), ನಾಗರಾಜ್ ವಿ. ಬೈರಿ, ಎನ್.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಯು.ಎಂ.ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ (ಸಹ ಜಿಸಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-39-2026344389</p>