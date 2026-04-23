ಮೈಸೂರು | ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸಾವು: ಆರೋಪ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಚಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ (ಎನ್ಐಸಿಯು)ದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವೊಂದು ಗುರುವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 'ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದೇ ಮಗು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ನೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ತೂಕವು 1 ಕೆಜಿ 40ಗ್ರಾಂ ಇದ್ದುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

'ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎನ್ಐಸಿಯುಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ದೇಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಇರುವೆ ತುಂಬಿದೆ' ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ನಮಗೆ ಬೈದಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಾಯಿ ಶೀಲಾ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಮರುದಿನ ಪತಿಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ದೂರಿದ್ದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಬೇಕೆಂದೇ ಮಗುವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು' ಎಂದರು.

'ಅವಧಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಿನಿಸಿದ್ದ ಮಗುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎನ್ಐಸಿಯುಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆವು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬಳಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ನ ಗುರುತು ಮೂಡಿತ್ತು. ಎದೆಯ ಬಳಿ ರಕ್ತ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಡೀನ್ ಹಾಗೂ ಡಿಎಚ್ಒ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮಗುವಿನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಳಿಕ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಡೀನ್ ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್.ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.