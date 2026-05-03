‘ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಟಿಡಿಆರ್’

ಮೈಸೂರು: 'ಟಿಡಿಆರ್ ಎನ್ನುವುದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಭೂಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಹಾರದ ಬದಲಿಗೆ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಕ್ಕು' ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಸಿ.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ನರೆಡ್ಕೊ) ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಟಿಡಿಆರ್ ಮತ್ತು ಬಫರ್ ವಲಯ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'2006ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಟಿಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಈವವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು– ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಟಿಡಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾದೀನಕ್ಕೆ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸದೇ ಜಾಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕು ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ಮಾರಲು ಸಹ ಅವಕಾಶವಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ' ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇದಲ್ಲದೆ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೂಲಿಂಗ್' ಯೋಜನೆ ಸಹ ಈಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ನಿವೇಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ನಗರದ ಯೋಜಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 322 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ 176 ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. 1903ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಸಿಐಟಿಬಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೂಲಕ ಮೊದಲಿಗೆ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನರೆಡ್ಕೊ ಮೈಸೂರು ಘಟಕದ ನರೆಡ್ಕೊ ಮೈಸೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಡಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಚೇರ್ಮನ್ ವಿ.ಸಿ.ರವಿ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಪಿ.ನಾಗೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಗಗನ್ದೀಪ್, ಖಜಾಂಚಿ ಎಸ್.ಎಚ್.ಜಗದೀಶ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>