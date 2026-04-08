‘ಕರುಳಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧ ಕಳಚದಿರಲಿ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.. ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಚಳವಳಿ ಕವಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು.. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕರುಳಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು..’</p>.<p>‘ಒಂದಾಗೋಣ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ’ ಸಂಘಟನೆಯು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು’ ಕುರಿತ ‘ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆ’ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿಸಲು ಹೊಮ್ಮಿದ ಮಾತುಗಳಿವು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ‘ಒಂದೇ ದನಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂಬ ಕರೆಯ ರೂಪಕವೆಂಬಂತೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ‘ಏಕತಾರಿ’ ನುಡಿಸಿ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವಾಗ, ಗಾಯಕ ದೇವಾನಂದ ವರಪ್ರಸಾದ ಅವರು ಹಾಡಿದ ‘ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು..’ ಗೀತೆಯು ‘ಒಡೆದ ಮನುಸುಗಳನು ಒಂದು ಮಾಡಿದಂತಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ: ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು ಅಗತ್ಯ. ದಲಿತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಇವೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ತೇಜೋವಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ– ಪುರಾತತ್ವದ ದಾಖಲೆ, ಜನಗಣತಿ ದತ್ತಾಂಶ ಆಧರಿಸಿ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೇ ಜಗಳಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರವು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು. ಸಭೆ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರವು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಶೇ 56 ಮೀಸಲು ಬದಲು ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೂರ ಸರಿಯಬಾರದು: ‘ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಒಳಗಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋದರರಂತೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಹೊಲೆಯ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕರುಳಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಂಜಾಗುವಂತೆ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕೂರದೇ ಒಂದಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮ.ಪು.ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಡಿನ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಳಮೀಸಲಿನ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ 35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಚಳವಳಿ ಕವಲಾಗುವುದನ್ನುಬಿಡಬಾರದು. ಯಜಮಾನಿಕೆಯ ತೋರುಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-39-1403676707</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>