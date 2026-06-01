ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಕೆ ‘ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ’

ಮೈಸೂರು: ಜೂನ್ 21ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದಂದು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುವ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯೋಗ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು (ವೈಎಫ್ಎಂ) ವತಿಯಿಂದ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಯೋಗ ದಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಂಖನಾದದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಚಾಲನಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಳಿಕ ತಾಡಾಸನ, ವೃಕ್ಷಾಸನ, ಪಾದ– ಹಸ್ತಾಸನ, ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ, ತ್ರಿಕೋಣಾಸನ ಅಭ್ಯಸಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭದ್ರಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ, ಅರ್ಧ ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ, ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ, ಶಶಂಕಾಸನ, ಉತ್ಥಾನ ಮಂಡೂಕಾಸನ ಮತ್ತು ವಕ್ರಾಸನ, ಮಕರಾಸನ, ಭುಜಂಗಾಸನ, ಶಲಭಾಸನ, ಸೇತುಬಂಧಾಸನ, ಉತ್ತಾನಪಾದಾಸನ, ಅರ್ಧಹಲಾಸನ, ಪವನಮುಕ್ತಾಸನ ನಡೆಯಿತು. ಶವಾಸನದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಯೋಗಾಸಕ್ತರು ಬಳಿಕ ಕಪಾಲಭಾತಿ, ನಾಡಿಶೋಧನಾ, ಶೀತಲೀ, ಭ್ರಮರೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪತಂಜಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಎಫ್ಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಹರಿ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಅವರು ಯೋಗ ಸಂಕಲ್ಪದ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದರು. ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಯದುವೀರ್, 'ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ 120 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ 1.20 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೈಸೂರಿನ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಗುರು ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಯೋಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಪೂರ್ವಿಕರು ಸಂಗೀತ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯೋಗ ಪರಂಪರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೈಎಫ್ಎಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಸದಸ್ಯ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಯೋಗ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೆ.ಜಿ.ದೇವರಾಜು, ಮೈಸೂರು ಯೋಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನಂತು, ಯೋಗ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೇವರಾಜು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>