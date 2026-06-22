ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ - ಕರುಣ್ ನಾಯರ್

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಎಸಿಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ–20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಐಪಿಎಲ್ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ನ ಪಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಬೌಲರ್ಗಳ ವೇಗವೇ ಬೇರೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ-ಹಿಟ್ನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟಾಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಿಮ 11ರ ಬಳಗದ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಇದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಫ್ರೀ-ಹಿಟ್ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಥವಾ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದಲ್ಲಿ ರನ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‘ಇದು ಬೌಲರ್ಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ. ಫ್ರೀ-ಹಿಟ್ನಲ್ಲೂ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಚೆಂಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಃ, ಔಟಾದರೂ ರನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉದಾಸೀನತೆ ತೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿಯಮ’ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-39-446905406</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>