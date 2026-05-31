‘ಇಪ್ಟಾ ಜನರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ’

ಮೈಸೂರು: ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಕೆ.ವಿ.ಭವನದ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಈಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಇಪ್ಟಾ) ಸಂಸ್ಥಾಪನಾದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಉದ್ಘೋಷಕ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಮಳಲಿ ಮಠ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇಪ್ಟಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಸಂಘಟನೆಯು ಜನರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಪ್ಟಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಬದುಕು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಪ್ಟಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಇಪ್ಟಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ರೇವಣ್ಣ, ಎಂ.ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ್, ವೈ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ದೀಪಾಕ್ಷಿ, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ವನಜಾಕ್ಷಿ, ಎಐಟಿಯುಸಿಯ ಎನ್.ಕೆ.ದೇವದಾಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>