ಉದ್ಯೋಗ, ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಮೇಳ 10ರಂದು

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಮೇಳವನ್ನು ಜೂನ್ 10ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಐಟಿಐಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಇತರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಲಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿಐನ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬೋಪಯ್ಯ (ಮೊ.ಸಂ. 99457 11787) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.