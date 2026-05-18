ಅಪರೂಪದ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ

ಮೈಸೂರು: 'ಹಲಸು ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ಅಪರೂಪದ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ) ಶಂಕರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ, ದೇಸಿ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ – ಕಿಸಾನ್ ಮಾಲ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ 'ಹಲಸಿನ ಹಬ್ಬ'ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ನಾ ಕಂಡಂತೆ ಹಲಸು' ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಲಸು ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಅಪಾರವಾದ ವೈವಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹುಳಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಡು ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳ ಭಂಡಾರವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಹಲಸಿನ ತಳಿಗಳೂ ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ತಳಿಗಳು ನೋಡಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ತಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮಾದರಿ: 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನರ್ಸರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕಿಸಾನ್ಮಾಲ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>