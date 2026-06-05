ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ವಲಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

<p>ಮೈಸೂರು: ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್, ವಲಯ-8ರ 20ನೇ ವಲಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಸೆನೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ‘ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ’ ಕುರಿತು ಚಿತ್ತ ಜಿನೇಂದ್ರ, ‘ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ’ ಕುರಿತು ಮಾಳ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ, ‘ಜಿನಭಜನೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ’ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಾ ಜೈನ್, ‘ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಪಾತ್ರ’ ಕುರಿತು ಸುದರ್ಶನ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್’ ಕುರಿತು ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಲಯದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭವೂ ನಡೆಯಿತು. ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭರತೇಶ್ ಜಗಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎನ್.ನಿರಂಜನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸಣ್ಣವರ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಹೊಸಮನಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ನಿಮಿಷಾಂಬ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಮಿಲನ್ ಶ್ರೀ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಜೈನ ಮಿಲನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಲಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಮಿಲನ್, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ವೆಬ್ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.ಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪಕಿ ದೀಪಾಲಿ ಶೀತಲ್ ಗೋಟಡಕೆ, ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಯುವರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೀಲಾ ಅನಂತರಾಜ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರತ್ನರಾಜ್ ಎಂ., ಮಾಜಿ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಇ.ವಿ.ಅಜ್ಜಪ್ಪ, ಜಿ.ಉಮೇಶ್, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-39-985398836</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>