ಜೈನರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಖಂಡನೆ

ಮೈಸೂರು: ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜದವರು ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, 'ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೇವಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೃತಮತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಉಪದ್ಮತಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಾಹನವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಜಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಮುನಿ ವಿಜಯ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಿದೆ.ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜೈನ ಸಮಾಜ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಿ.ಭರತ್ರಾಜ್, ಪಿ.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಬಾಬು, ಬಿ. ಜ್ವಾಲೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಎನ್. ಜಿನೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್, ಎ. ಎನ್. ಧರಣೇಂದ್ರನ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆರಿಗ, ನಂದಿನಿ ಸಂಜಯ್, ಜಯಲಲಿತಾ, ಸುಮಾ ದಯಾಕರ್, ಜೈನ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಬಾಕ್ಲಿವಾಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>