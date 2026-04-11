ಜವಾರಿ ಕಾಳು ಮೇಳ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೇಸಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ರುಚಿ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ, ಕಿಸಾನ್ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏ.11 ಹಾಗೂ 12ರಂದು ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಜವಾರಿ ಕಾಳು ಮೇಳ’ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಗುಂಪುಗಳು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಾಳಿನ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿವೆ. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ, ಸಿನಗಲು, ದಬ್ಬೆ, ಮತ್ತು ಗದ್ದೆ ಅವರೆ, ಬಹುವರ್ಣದ ಬೀನ್ಸ್ಗಳು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹೆಸರು, ಚುಕ್ಕೆ ಅಲಸಂದೆ, ಕರಿ ಹುರುಳಿ,ಮಡಕೆ ಕಾಳು, ಕರಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಂದು ಕಡಲೆ ಮೊದಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಳು ತಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾಳಿನ ಜವಾರಿ ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಅಲಸಂದೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>‘ಗುಲ್ವರ್ಗಾ ತೊಗರಿ’ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಳೆಕಾಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಮೇಳವನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಅಕ್ಷತಾ ಪಾಂಡವಪುರ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡಿ ‘ಕಿಸಾನ್ ಮಾಲ್’ ಲೋಗೊ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು. ಜವಾರಿ ಬೇಳೆಕಾಳು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಂದಗೋಳ ಮತ್ತು ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ, ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಮೊದಲಾದವು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.30ರವರೆಗೆ ಮೇಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ.70900 09944 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-39-611288381</p>