ಮೈಸೂರು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆ ದೊರೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ 400 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 600 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕ್ರಮವು, ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆಯ ಜನರಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತಾಗಲಿದೆ.

ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವುದು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 'ಬಲ' ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ₹ 180 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಇಡೀ ಸೀಮೆಗೆ:

ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆರೆಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಾರಣ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು 'ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ'ಯಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರುವುದರಿಂದ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ.

ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿತ್ಯ 800ರಿಂದ 900ಮಂದಿ ಹೊರರೋಗಿಗಳು, ಸರಾಸರಿ 100 ಮಂದಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ 60ರಿಂದ 70 ಮಂದಿ ಒಳರೋಗಿಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಾದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೋಗಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 60ರಿಂದ 70 ಮಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಥ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಂ, ಆಂಜಿಯೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿ, ಫೇಸ್ಮೇಕರ್ ಹಾಗೂ 4ರಿಂದ 5 ಮಂದಿಗೆ 'ತೆರೆದ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ' ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದರೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯರು 100, ನರ್ಸ್ಗಳು 350 ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 800 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 20ರಿಂದ 25 ಮಂದಿ ವೈದ್ಯರು, 100 ಮಂದಿ ನರ್ಸ್, ತಲಾ 50 ಮಂದಿ ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ' ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ:

ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಸದಾನಂದ, 'ಮೈಸೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಸೂರಿಗೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು, ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ.ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗ