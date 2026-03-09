ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ಮೈಸೂರು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ

ಎಂ. ಮಹೇಶ್
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:28 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:28 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಸದಾನಂದ
ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಸದಾನಂದ
ಡಾ.ಬಿ. ದಿನೇಶ್
ಡಾ.ಬಿ. ದಿನೇಶ್
ಹೃದ್ರೋಗವು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು
ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ಸದಾನಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್‌ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೈಸೂರು
NewsMysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT