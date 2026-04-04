ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿವಿಲಾಸ: ಆರೋಪ‍

ಮೈಸೂರು: 'ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ಉಚಿತವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ (ಲೀಸ್) ನೀಡಲು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ.ಲೋಕನಾಥ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅರಮನೆಯು ವಿ.ವಿಯ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ₹ 33 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾರಂ ಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಉಚಿತ ಲೀಸ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿದೆ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡ ನಂತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತಾವದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದಿದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕುಲಪತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>