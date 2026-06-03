ಜಯಲಲಿತಾ ಸಹೋದರ ವಾಸುದೇವನ್ ನಿಧನ

<p>ಮೈಸೂರು: ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಎನ್.ಜೆ. ವಾಸುದೇವನ್ (92) ಬನ್ನೂರಿನ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ರಂಗರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎನ್.ಜೆ. ವಾಸುದೇವನ್, ರಂಗರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪುತ್ರ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಪತ್ನಿ ವೇದವಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕು ಮಗಳಾದ ಪವಿತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಯಲಲಿತಾ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ವಾಸುದೇವನ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-38-2114987957</p>