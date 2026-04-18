<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಅಹಮದಾಬಾದ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಮೈಸೂರು– ಜೋಧ್ಪುರ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06273 ಮೈಸೂರು–ಜೋಧ್ಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಏ.20ರಂದು ಮತ್ತು 27ರಂದು ವಡೋದರಾ, ರತ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮೀರ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜೋಧ್ಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ.</p><p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06274 ಜೋಧ್ಪುರ – ಮೈಸೂರು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಏ.23ರಂದು ಮತ್ತು ಏ.30ರಂದು ಅಜ್ಮೀರ್, ರತ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ವಡೋದರಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>