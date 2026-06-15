ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ 2026-28ರ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಕೀಲ ಡಿ.ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ 164 ಮತ ಗಳಿಸಿ ಚುನಾಯಿತರಾದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಲುವಯ್ಯ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಿ.ಡಿ. ಬಸವರಾಜು (91ಮತ), ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಯು.ಎಸ್. ಸದಾಶಿವ್ (120) ಹಾಗೂ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಬಿ ಸುರೇಶ (157) ಚುನಾಯಿತರಾದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು; ವಾಟಾಳ್ ಆನಂದ್ (141 ಮತ), ಆರ್. ಶಶಿಕಿರಣ್ (136), ಮಂಜುನಾಥ ಎಚ್.ಎನ್ (126), ಕೆ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ (124), ಎಂ.ಬಿ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ (120), ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ (115), ಕೆಂಗೇಗೌಡ (104), ಎಸ್. ರವಿ (94), ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್ (90), ಕೆ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ (86)</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-39-718024101</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>