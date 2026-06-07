<p>ಮೈಸೂರು: ಅಮೆರಿಕದ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುಯಲ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಮಾಂಟ್ಗೋಮರಿ ಕೌಂಟಿಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ರಿಚ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಮಿಷನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರುಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಟ್ರುಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಕಾನರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟೈಟಲ್ ಕಂಪನಿಯ ತನ್ವೀರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸುಭಾಷ್ ಮಲ್ಗನ್, ಸಂಜಾತ್ ಸೂಲಕುಂಟೆ, ಸೆಲ್ವ ಜಯರಾಮನ್, ಪ್ರತಿಭಾ ಜಯರಾಮನ್, ಕುಮಾರ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ರಾಜೀವ್ ಮಹಾಜನ್, ಶಾಲಿನಿ ಗುಪ್ತಾ, ಸುರೇಶ್ ದಾಸರಿ, ಆರ್. ಮಹೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-39-943153010</p>