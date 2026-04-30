ಮೇ 9, 10ರಂದು ಹ್ಯಾಕಥಾನ್

<p>ಮೈಸೂರು: ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮೇ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನವೋದ್ಯಮಿಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಿದ್ದು, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಐಒಟಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು 2ರಿಂದ 4 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.</p>.<p>ಮೇ 6ರವರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹1 ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-39-1208858601</p>