ಮನ ಸೆಳೆದ ದೇಸಿ ಕಾಳುಗಳ ಹಬ್ಬ

ಮೈಸೂರು: ಬಳಕೆಯೇ ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗೆಬಗೆಯ ದೇಸಿ ಕಾಳುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ 'ಜವಾರಿ ಕಾಳು ಮೇಳ' ವೇದಿಕೆ ಆಯಿತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದದ್ದಲ್ಲದೇ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ದೇಸಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ, ಕಿಸಾನ್ ಮಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಹಜ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಗರದ ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾಳುಗಳ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ರೈತರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಳಿಗಳ ಕಾಳುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಿತ್ತು.

ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ, ಸಿನಗಲು, ದಬ್ಬೆ ಅವರೆ, ಗದ್ದೆ ಅವರೆ, ಬಹುವರ್ಣದ ಬೀನ್ಸ್, ಚುಕ್ಕೆ ಹಲಸಂದೆ, ಕರಿ ಹುರುಳಿ, ಮಡಕೆ ಕಾಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಡಲೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. 'ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ'ಯಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ಅಪರೂಪದ ಕಾಳುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಳೆಕಾಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ 'ಭೀಮ' ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ತೊಗರಿ ಸಹ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ದೇವಧಾನ್ಯ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆಯ ಹುಲಿಕಾಡು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬೇಳೆಗಳು, ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ದವು.

ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ದೇಸಿ ಬೀಜ, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳ ಮಾರಾಟವು ನಡೆಯಿತು. ಹೊರಗೆ ಸಸಿ ಮಾರಾಟವೂ ಇತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260412-39-785851158