ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:02 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:02 IST
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