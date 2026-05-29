ಕಾಮಗೌಡನಹಳ್ಳಿ: ಮೀನು ಬೇಟೆ

ಹುಣಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಕಾಮಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುಂಬಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೂಳಿ ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಮೂಲಕ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮೀನು ಶಿಕಾರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಿಯರ ಸೂರ್ಯ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ ಬೇಟೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಳಿದು ಶಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಬೇಟೆಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ತಲಾ ₹ 300 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260529-38-1423901620