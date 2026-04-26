ಮೈಸೂರು ಕರಗ: ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಮೈಸೂರು ಕರಗ'ವು ಶನಿವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕರಗಧಾರಿಗಳು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡಿನ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಕರಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 102ನೇ ವರ್ಷದ ಕರಗ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಕರಗಧಾರಿಗಳು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಮನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೂರಡಿ ರಸ್ತೆ, ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವರಾಂ ಪೇಟೆ, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಂತರವೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಲಾತಂಡಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಈ ಕರಗದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹತ್ತಾರು ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಉಡುಕ್ಕೈ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್, ವೀರಗಾಸೆ, ಪಟ ಕುಣಿತ, ಕಂಸಾಳೆ, ದೊಣ್ಣೆ ವರಸೆ, ಗಾರುಡಿ ಗೊಂಬೆ, ಕರಗಾಟ್ಟಂ ಮೊದಲಾದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡುಗರ ಮನ ರಂಜಿಸಿತು.</p>.<p>ಕರಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೀದಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದವು. ಕರಗ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಕರಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್,ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆರ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕರಗವು ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಅಂಬಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಓಕುಳಿ ಇರಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>