ಮೈಸೂರು ಕರಗ: 25ರಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ

ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 102ನೇ ವರ್ಷದ 'ಮೈಸೂರು ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ'ದ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಏ. 25ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಕರಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏ. 21ರಿಂದಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಏ. 25ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ, ಜಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗಲಿವೆ.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕರಗವು ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, 11ಕ್ಕೆ ನೂರಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12ಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ 1ಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಪ್ಪಠಾಣಾ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಂಪೇಟೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4ಕ್ಕೆ ಕುರುಬಗೇರಿ, ಕುಂಬಾರಗೇರಿ ಹಾಗೂ 6.30ಕ್ಕೆ ನಜರ್ಬಾದ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ, ಏ. 26ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪುನಃ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>