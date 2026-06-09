ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅನುಭವ ವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p><em>ಎಂ. ಮಹೇಶ್</em></p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ‘ಪರಿಸರ ಅನುಭವ ವಲಯ’ (ಇಇಝಡ್–ಎಕಾಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಝೋನ್) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರವನ್ನೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ‘ಸ್ವದೇಶ್ ದರ್ಶನ್ 2.0’ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ₹ 18.47 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ನಿಗಮದ (ಕೆಟಿಐಎಲ್) ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯೋಜನೆ ದೊರೆತ ಕಾರಣದಿಂದ, ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸವಿತಾ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಾರಂಜಿಕೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಡಿಪಿಆರ್ನಂತೆ ‘ಇಇಝಡ್’ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈಗೇನಿದೆ?: ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಉದ್ಯಾನವು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಆಗರವಾದ ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆಯುತ್ತಾ, ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮುಂದೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಪರಿಸರ ಅನುಭವ ವಲಯ’ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಪರಿಸರ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ, ಸೇತುವೆ, ಲೇಕ್ವಾಕ್, ಕ್ಯಾನಿಪಿ ವಾಕ್, ಆಹಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಪ್ರವೇಶ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಆಹಾರ ಕಿಯೋಸ್ಕ್, ಝಿಪ್ಲೈನ್, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಗ್ಗಸೇತುವೆ, ಐಟಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ‘ಇಇಝಡ್’ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಎಂ. ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-39-796345575</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>