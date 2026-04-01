‘ಕಾಥ್ಕಿ’ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಘ: ಜೋಷಿ ಬೇಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಅಡಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಡಕೊಳ, ತಾಂಡ್ಯ, ಇಮ್ಮಾವು ಮತ್ತು ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ‘ಕಾಥ್ಕಿ’ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೋಷಿ ಬೇಸಿಲ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದರ್ಶನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಜಿ.ವಿ.ಪಿಂಟೋ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮಾಧವಿಲತಾ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಎ.ಎಸ್.ಶ್ರವಣ ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಕೆ.ಸೈಯದ್ ಜುಬೇರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಪಡೆಯವುದು, ಪರವಾನಗಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಡೆತ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-38-961952621</p>